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منوعات|رومانيا

شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لطفل سقط في بئر عميقة

26/4/2017

أخيرا وبعد عمليات استمرت لمدة 12 ساعة تمكنت فرق الطوارئ ببلدة بالتا ساراتا في رومانيا من إنقاذ طفل لم يتجاوز عمره عامين من داخل بئر عمقها 16 مترا.

وكان الطفل، الذي يدعي دانييل باسكو، يلهو مع أشقائه بالقرب من البئر لكنهم نزعوا غطاءه فجأة فسقط داخله بينما كانت أمه، التي كانت تراقبهم، داخل المنزل المجاور لشرب الماء.

وواجهت فرق الإنقاذ التي ذهبت إلى موقع الحادث صعوبة شديدة لإخراج الطفل من فوهة البئر التي لا يتعدى قطرها 30 سنتيمترا.

واضطر رجال الإنقاذ للحفر بجانب البئر لتوسيع الفوهة مما سهل لهم انتشال الطفل وقدموا له الإسعافات الأولية داخل سيارة إسعاف قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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