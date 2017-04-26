شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لطفل سقط في بئر عميقة

أخيرا وبعد عمليات استمرت لمدة 12 ساعة تمكنت فرق الطوارئ ببلدة بالتا ساراتا في رومانيا من إنقاذ طفل لم يتجاوز عمره عامين من داخل بئر عمقها 16 مترا.

وكان الطفل، الذي يدعي دانييل باسكو، يلهو مع أشقائه بالقرب من البئر لكنهم نزعوا غطاءه فجأة فسقط داخله بينما كانت أمه، التي كانت تراقبهم، داخل المنزل المجاور لشرب الماء.

وواجهت فرق الإنقاذ التي ذهبت إلى موقع الحادث صعوبة شديدة لإخراج الطفل من فوهة البئر التي لا يتعدى قطرها 30 سنتيمترا.

واضطر رجال الإنقاذ للحفر بجانب البئر لتوسيع الفوهة مما سهل لهم انتشال الطفل وقدموا له الإسعافات الأولية داخل سيارة إسعاف قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.