شاهد: أبو علي السوري يحول صواريخ النظام تحفا فنية

استطاع الخبّاز والفنان "أبو علي "إيجاد طريقة للاستفادة من مخلفات الصواريخ داخل مدينة دوما السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

أبو علي قام بتحويل الصواريخ والقذائف والرصاص الفارغ والتي يقصف بها النظام السوري مدينة دوما إلى أعمال فنية مميزة وأدوات يمكن استخدامها في الحياة اليومية.

وقام أبو علي بصنع إناء للورود وساعة وغيرها من مخلفات الحرب على المدينة، كما قام بتحويل أدوات الدمار التي يسقطها النظام إلى أدوات مفيدة في الحياة اليومية، فقام بصنع صاج وشوبك من هذه المخلفات.

مدينة دوما هي أهم مدن محافظة ريف دمشق في سوريا ومركزها الإداري، وهي أكبر مدن غوطة دمشق وتبعد عن دمشق حوالي 9 كيلو مترات وتتبع لها الكثير من المناطق إداريًا.

وتقصف قوات النظام دوما بشكل منتظم على مدى ست سنوات، منذ بدء الصراع السوري وسيطرة المعارضة عليها، في محاولة لاستعادتها لما تمثله من تمثله من ثقل جغرافي واستراتيجي هام، فقبل الحرب كانت دوما عاصمة محافظة ريف دمشق وأكبر مدن الغوطة الشرقية.