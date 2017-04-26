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تايلاندي يقتل رضيعته ويبث جريمته مباشرة على فيسبوك

26/4/2017

قالت الشرطة في تايلاند الثلاثاء إن تايلانديا قتل ابنته الرضيعة البالغة من العمر 11 شهرا، وبث الجاني مقطعي فيديو لجريمته على فيسبوك قبل أن ينتحر.

وتمكن جمهور من الدخول على التسجيلين على صفحة الوالد على (فيسبوك) لمدة 24 ساعة تقريبا إلى أن حُذفا نحو الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

وقال متحدث باسم فيسبوك في سنغافورة لرويترز "هذا حادث مروع، لا مكان مطلقا لمثل هذه المحتويات على فيسبوك وقد حذف".

كانت فيسبوك قالت الأسبوع الماضي إنها تراجع سبل مراقبة تصوير مشاهد تنطوي على عنف وغيرها من المواد المرفوضة بعد بث حادث إطلاق رصاص على رجل وقتله في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية لمدة

ساعتين قبل حذفه.

والتصوير المفزع من تايلاند ظهر فيه "ووتسيان وونجتالاي" وهو يربط حبلا برقبة ابنته ناتالي وطرفه الآخر في سقف منزل مهجور ببلدة بوكيت الساحلية.

وقال ضابط شرطة إن انتحار الرجل لم يبث على الإنترنت لكن السلطات عثرت على جثته بجوار ابنته.

وقال الضابط "كان يعاني من اضطرابات نفسية بشأن زوجته التي هجرته ولم تكن تحبه". 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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