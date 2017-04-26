المفوضية الأوربية تسعى لمنح الرجال "إجازة وضع"

أعلنت المفوضية الأوربية اليوم الأربعاء أنها تقترح تعديلا جوهريا لنظم الإجازات الخاصة بالآباء بأنحاء أوربا، من بينها المزيد من الإجازات الإلزامية للآباء.

ومن شأن التعديلات أن يتمكن جميع الآباء الموظفين من الحصول على إجازة يتم تعويضها لا تقل عن عشرة أيام عمل وقت وضع مواليدهم.

وتأمل المفوضية في أن تزيد القواعد الجديدة من عدد النساء في سوق العمل.

وقال فرانز تيمرمانس ،النائب الأول لرئيس المفوضية الأوربية :"العيش في القرن الحادي والعشرين يعني أننا بحاجة لأسلوب للقرن الحادي والعشرين للتعامل مع الحياة والعمل والنساء والرجال . ينبغي ألا تضطر بناتنا وأبناؤنا لتنفيذ النماذج الخاصة بأجدادنا".

وأضاف :"ليس هناك ميزان واحد (للصواب) . الأمر حسب الاختيار، لقد آن الأوان أن نمنح كل الناس الاختيار الحقيقي للشكل الذي يرغبون فيه لحياتهم : تربية أطفالهم، والبحث عن مهنة، ورعاية مسنيهم، وعيش حياتهم".

كما تمنح التعديلات كل أب إجازة مدتها أربعة أشهر من الإجازات يتم تعويضها يمكنه الحصول عليها بشكل مرن.

وحسب إحصائيات الاتحاد الأوربي، لا يزال إجمالي توظيف النساء أقل بنسبة 11.6% عن الرجال.

كما تتفاوت نسبة العاملين بدوام جزئي بين الرجال والنساء، حيث أن 31.5% من النساء العاملات يعملن بنظام الدوام الجزئي، مقابل 8.2% من الموظفين الرجال.

وتقول المفوضية إن الخسارة الاقتصادية الناتجة عن الفجوة في التوظيف بين الجنسين تصل إلى 370 مليار يورو (403.5 مليار دولار) سنويا.