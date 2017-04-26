البث الحي
منوعات

أم عمرها 37 عاما تنجب 38 طفلا من رجل واحد!

الأوغندية مريم ناباتانزي وسط عدد من أبنائها
الأوغندية مريم ناباتانزي وسط عدد من أبنائها
26/4/2017

أنجبت امرأة أوغندية تبلغ من العمر 37 عاما 38 طفلا من بينهم أربع مجموعات عبارة عن توائم ثلاثية وثلاث مجموعات توائم رباعية وثنائية، من زوج واحد.

وتقيم مريم ناباتانزي من قرية كابيمبيري، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة كمبالا.

وتتراوح أعمار الأطفال بين أربعة أشهر و23 عاما.

وسلط عضو برلمان عن المقاطعة الضوء على قصة المرأة الفقيرة، التي قال إنها تكافح من أجل دعم أطفالها لأنها لا تتلقى أي  مساعدات مالية من والدهم.

وأضاف أن السياسيين من المنطقة قاموا بجمع مساعدات حكومية لتوفير بذور الذرة لنباتانزى كي نقوم بزراعتها لمواجهة اعباء المعيشة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)