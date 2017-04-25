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شاهد: 1.5 طن أسماك على طريق سريع إثر انقلاب شاحنة

25/4/2017

فوجئ السائقون بأكثر من 1.5 طن من الأسماك على طريق سريع في الصين بعد انقلاب شاحنة كانت محملة بها إثر انشغال السائق عن الطريق بمكالمة هاتفية.

ووقع الحادث على طريق سريع في مقاطعة انهوى بشرق الصين يوم الخامس عشر من إبريل نيسان الجاري ونُشر الفيديو الخاص بها الثلاثاء.

وكان السائق ينقل الأسماك من "خفى" عاصمة "انهوى" إلى مدينة بنغبو شمالي المقاطعة وقال إن الحادث وقع أثناء مكالمة هاتفية كان يجريها رغم الأمطار الغزيرة التي جعلت الطرق "زلقة".

وتطوع عدد من الأشخاص لمساعدة الشرطة في جمع الأسماك وفتح الطريق أمام حركة المرور.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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