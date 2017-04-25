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شاهد: مجوهرات نادرة لمشاهير تباع في مزاد بنيويورك

25/4/2017

تباع بمزاد في نيويورك يومي 20 و26 أبريل نيسان الجاري مجموعة كبيرة من المجوهرات النادرة المختارة.

ويتميز مزاد نيويورك للمجوهرات بمجموعة مختارة ومنتقاة من الجواهر المميزة والأحجار الكريمة الملونة الرائعة والألماس الملون النادر يقوم بعرضها دارا مزاد "سوثيبي و كريستيز".

ومن أبرز المجوهرات التي يقوم كريستي بعرضها الأربعاء مجموعة من المجوهرات المميزة والقيّمة من  كارتييه، والتي تتكون من مجموعة من الأطقم التي تضم أقراطا وخواتم وغيرها، إضافة إلى معروضات من "فان كليف آند آربلز".

كما يعرض  "مزاد سوثبي" مجموعة منتقاة من المجوهرات التي تنقلت ملكيتها بين عدد من الشخصيات المشهورة.

وتشمل المجموعات الأخرى الممتلكات السابقة من مجموعة "دوريس ديوك " المليارديرة الأمريكية الشهيرة وغيرها من جامعي القطع الخاصة البارزين.

وتشمل مبيعات المزاد أيضا قطعا من "من كارتييه آرت ديكو " وقطعا فنية أخرى من الذهب، ترجع لفترة "القطع الذهبية الجريئة " إضافة إلى التصاميم العصرية. 

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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