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هل تتتبع"أوبر" مستخدميها بعد حذف التطبيق؟

24/4/2017

نفت شركة أوبر، التي تقدم خدمة استدعاء السيارات عبر الهواتف الذكية، قيامها بتتبع هواتف مستخدمي تطبيق "أوبر" بعد حذف التطبيق.

وجاء تصريح الشركة بعدما طالب "تيم كوك"، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل"، شركة أوبر بوقف تتبع مستخدمي نظام التشغيل "آي أو إس" الذي تطوره "آبل".

وحذر كوك شركة أوبر من أن "آبل" ستحذف تطبيق "أوبر" من متجرها الإلكتروني "آب ستور" إذا لم تتوقف عن تتبع المستخدمين.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن "ترافيس كالانيك" الرئيس لتنفيذي لشركة "أوبر" قام بزيارة "كوك" واتفقا على تنفيذ مطلب "آبل".

وتقول تقارير إعلامية إن "أوبر" تستخدم تكنولوجيا بصمة الأصابع لتتبع هواتف مستخدمي تطبيقها.

وتقول الشركة إن هذا التتبع يستهدف منع أعمال الاحتيال من جانب سائقي "أوبر" وحماية المستخدمين وبخاصة في أماكن معينة مثل الصين.

وقال متحدث باسم "أوبر" في بيان نشره موقع "تك كرانش دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا: "بالقطع لا نتتبع المستخدمين الأفراد ولا نحدد مواقعهم إذا حذفوا التطبيق".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذا التتبع يعد طريقة معتادة لمنع المحتالين من استخدام تطبيق "أوبر" في هاتف مسروق واستخدام بطاقة ائتمان مسروقة ثم استخدام سيارة أوبر في رحلة مكلفة ثم التخلص من الهاتف من دون سداد قيمة الرحلة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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