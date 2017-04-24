شاهد: نسر "مطارد" يحتمي بمبنى محافظة مصرية

لجأ نسر مطارد إلى مبنى محافظة كفر الشيخ المصرية للاحتماء من قطيع غربان.

وحسبما نشرت وسائل إعلام مصرية، فقد أمر "السيد نصر"، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل فريق من الطب البيطري لتوقيع الكشف البيطري على النسر وسرعة ايداعه في مكانه المناسب.

وقالت اللجنة المشكلة من الطب البيطري إن النسر في حالة إعياء نتيجة إصابته من قطيع الغربان الذين قاموا بمطاردته وأحدثوا به عدة إصابات في أجنحته، وخلف الرأس.

ورجحت اللجنة أن يكون هذا النسر من نوع فريد ومدرب جيداً، وأشارت اللجنة أنه سيتم بعد علاجه تحديد جنسه وثمنه، خاصة أن هذا النوع من النسور يكون باهظ الثمن.