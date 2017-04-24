شاهد: نجل رونالدو يحرز هدفا على طريقة والده

نشر نجم كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو فيديو على حسابه على موقع انستغرام يظهر فيه ابنه وهو يحرز هدفا من ضربة حرة على طريقة والده.

ويبدو أن "جينات" تسديد الركلات الحرة انتقلت من الأب لابنه، حيث وقف رونالدو جونيور/6 سنوات/ نفس الوقفة التي يقفها والده عند تسديد الضربات.

والتقط الصغير نفسا هادئا قبل أن يركز عينيه على المرمى ويسدد قذيفة سكنت شباك الخصم خلال مباراة للأطفال في إسبانيا.

وسجل الأب السعيد اللحظات بهاتفه ونشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في تأكيد على الحكمة القائلة إن "الولد سر أبيه".

وكتب رونالدو على حسابه معلقا على الفيديو "فخور للغاية برجلي الصغير، يا له من هدف".