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شاهد: لقطات صادمة لطفلة تسقط من حافلة مسرعة

24/4/2017

سقطت طفلة في الرابعة من عمرها من باب خلفي لحافلة على أحد الطرق السريعة في ولاية أركانسو الأمريكية.

وأظهرت لقطات، تم تصويرها من كاميرا سيارة، باب الحافلة وهو يفتح والطفلة معلقة به قبل أن تسقط على الطريق فاقدة للوعي بينما استمرت الحافلة في طريقها.

وقال شهود عيان إن الحافلة عادت بعد ربع ساعة بعد أن اكتشف السائق اختفاء الطفلة.

ولحسن حظ الطفلة، فإن سائق السيارة التي كانت تسير خلف الحافلة يعمل في مجال الإنقاذ الطبي ومتطوع إطفاء.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية الرجل، ويدعى رايان سيامبولي، وهو يحمل الطفلة بين ذراعيه فيما اتصلت صديقته بالطوارئ.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى وتبين أنها لم تصب سوى بكسر في الفك.

وقالت أم الطفلة إنها غير مهتمة بمعرفة سبب فتح باب الحافلة وأن كل ما يشغلها الآن هو تعافي ابنتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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