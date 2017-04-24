شاهد: سلمان العودة يتحدث عن داعية كلما شكت له امرأة تزوجها!

انتقد الداعية السعودي الدكتور سلمان العودة سلوكيات عدد من الدعاة الذين وصفهم بأنهم يساهمون في تعقيد المشكلات بدلا من حلها.

وقال العودة في مقطع مصور بثه على حسابه الرسمي على موقع تويتر (الأحد) إنه يعرف داعية كلما اتصلت به فتاة لديها مشكلة تزوجها كي يحل مشكلتها لأنها عانس، واستطرد قائلا إن هذا الداعية لا يلبث أن يحول هذه المرأة بعد ذلك "من عانس إلى مطلقة فيما بعد".

وأضاف أن هذا الداعية "ربما تزوج 18 بنتا".

وتساءل قائلا: "هل بهذه الطريقة تحل المشكلات؟"

وعلق بقوله: "هذه ليست دعوة، وهذا ليس إرشادا أسريا ولا وعظيا".

وقدم العودة نماذج أخرى للدعاة، فهناك من سماه "النخلة العوجاء" الذي يقع ثمره في غير حوضه، أي أنه يفيد الآخرين ولا يستفيد منه أهل بيته.

كما تناول من سماه "الداعية الإمبراطور" وهو من يدخل بيته مثل الإمبراطور يريد من الجميع أن يلبي رغباته، وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور لمن يخالف أمره.