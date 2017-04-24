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شاهد: حافلة تصدم ركابا كانوا في انتظارها

24/4/2017

اصطدمت حافلة بعدد من الركاب كانوا في انتظارها في جمهورية موردوفيا، إحدى الكيانات الفيدرالية المكونة للاتحاد الروسي.

وأظهرت لقطات فيديو التقطتها كاميرا مثبتة في مقدمة الحافلة، الركاب وهم ينتظرون بينما تقترب الحافلة على طريق مغطى بالثلوج.

ولدى وصولها إلى مكان انتظار الركاب، لم يتمكن السائق من السيطرة على الحافلة واندفع ليطيح بالركاب الذي فروا من طريقه.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، عددا من الأشخاص وهم يجرون أمام الحافلة فيما يقوم أخر بالطرق على الحافلة.

وقالت الصحيفة إنه يبدو أن أحدا لم يصب في الحادث.

ومال بعض من علقوا على الحادث قائلين إن الجليد الذي كان يغطي الطريق ربما كان هو السبب في عدم سيطرة السائق على الحافلة.

المصدر : ديلي ميل
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