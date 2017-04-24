شاهد: السلطات الأمريكية تكبل تمساحا بالأصفاد!

نشرت إدارة الدفاع المدني في إحدى مقاطعات ولاية لويزيانا الأمريكية مقطع فيديو لمسؤولي حماية الحياة البرية وهم يقومون باصطياد تمساح وتكبيله بالأصفاد من داخل أحد المنازل.

وأظهر التمساح مقاومة عنيفة تجاه صياديه، ولم يستسلم حتى اللحظات الأخيرة.

وكانت العائلة قد تفاجأت بالتمساح داخل منزلها، مما دفعها لاستدعاء مسؤولي حماية الحياة البرية في الولاية لإخراجه من المنزل.

وبعد أن تمكن الصيادون من السيطرة على التمساح، قام أحدهم بالجلوس على ظهره ووضع شريط لاصق على فمه، قبل أن يقوم أخر بوضع القدمين الخلفيتين للتمساح في الأصفاد.

وبينما أشاد البعض بما قام به الحراس من السيطرة على التمساح، انتقد مدافعون عن الحياة البرية الوقوف على ظهره ووضع الأقدام على فمه، قائلين إن الحراس كانوا يسيطرون تماما على الحيوان.