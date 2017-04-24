شاهد: أسماك القرش تلتهم قطيعا من الأسماك على الإفطار

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لأسماك قرش وهي تتناول إفطارها من الأسماك أمام السواحل الأسترالية.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره باستخدام طائرة من الجو، مجموعات كبيرة من الأسماك وهي تهرب من طريق القروش للنجاة بحياتها.

وكانت الأسماك تحيط بالقروش في دوائر تتحرك معها في جميع الاتجاهات مع كل هجوم لأسماك القرش، والذي كانت تجري أمام أعين العشرات من المشاهدين الذين كانوا على الشاطئ.

وقالت الصحيفة إن السلطات أغلقت الشاطئ ومنعت السباحة فيه.

ورصدت السلطات نحو خمسة قروش صغيرة تجوب المنطقة ويتراوح طولها بين مترو80 سنتيمترا ومترين و20 سنتيمترا.

وأصيب رجل في ساقه بعد أن تعرض لهجوم من سمكة قرش في شاطئ مجاور.