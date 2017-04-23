البث الحي
منوعات|إيطاليا

وفاة طفل ألقاه والداه من النافذة

مستشفى "جاسليني" للأطفال
مستشفى "جاسليني" للأطفال
23/4/2017

لقي طفل إيطالي حتفه بعد أن ألقاه والداه من نافذة الطابق الثاني .

وتوفي الطفل متأثرا بإصابته في مستشفى "جاسليني" للأطفال في ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا في وقت متأخر السبت، وذكر المستشفى أن لجنة طبية احتاجت لساعات قليلة قبل الإعلان رسميا عن وفاة الطفل.

وينتمي الطفل لبلدة كازيلا في ضواحي جنوة.

وكان حريق اندلع في الشقة التي يعيش بها الطفل مع والديه في وقت مبكر السبت، وألقى الوالدان بالطفل من النافذة التي ترتفع نحو 5 أمتار عن الأرض، وهو ملفوف في أغطية سميكة، إلا أن الجيران الذين هرعوا لإنقاذ الطفل لم يتمكنوا من التقاطه فسقط مصابا بجروح خطيرة في الرأس.

ويصارع والد الطفل أليسيو فرايتا، الموت أيضا في أحد المستشفيات بعد إصابته بإصابات خطيرة. أما حالة الأم فينسينزا سانزوني فهي أفضل، حيث حالت أسلاك نشر الغسيل دون سقوطها على الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ومجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية أن الأم سمحت وهي ترقد طريحة الفراش في المستشفى بالتبرع بأعضاء طفلها فور وفاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)