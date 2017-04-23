وفاة طفل ألقاه والداه من النافذة

لقي طفل إيطالي حتفه بعد أن ألقاه والداه من نافذة الطابق الثاني .

وتوفي الطفل متأثرا بإصابته في مستشفى "جاسليني" للأطفال في ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا في وقت متأخر السبت، وذكر المستشفى أن لجنة طبية احتاجت لساعات قليلة قبل الإعلان رسميا عن وفاة الطفل.

وينتمي الطفل لبلدة كازيلا في ضواحي جنوة.

وكان حريق اندلع في الشقة التي يعيش بها الطفل مع والديه في وقت مبكر السبت، وألقى الوالدان بالطفل من النافذة التي ترتفع نحو 5 أمتار عن الأرض، وهو ملفوف في أغطية سميكة، إلا أن الجيران الذين هرعوا لإنقاذ الطفل لم يتمكنوا من التقاطه فسقط مصابا بجروح خطيرة في الرأس.

ويصارع والد الطفل أليسيو فرايتا، الموت أيضا في أحد المستشفيات بعد إصابته بإصابات خطيرة. أما حالة الأم فينسينزا سانزوني فهي أفضل، حيث حالت أسلاك نشر الغسيل دون سقوطها على الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ومجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية أن الأم سمحت وهي ترقد طريحة الفراش في المستشفى بالتبرع بأعضاء طفلها فور وفاته.