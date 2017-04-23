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منوعات|أستراليا

صبي يقود سيارة بمفرده لمسافة 1300 كيلومتر في أستراليا

صبي يقود سيارة بمفرده لمسافة 1300 كيلومتر في أستراليا
صبي يقود سيارة بمفرده لمسافة 1300 كيلومتر في أستراليا
23/4/2017

قالت الشرطة الأسترالية الأحد إن صبيا عمره 12 عاما قاد سيارة لمسافة 1300 كيلومتر بمفرده بأنحاء أستراليا، في محاولة للوصول إلى مدينة بيرث على الساحل الغربي.

وأفادت الشرطة في مدينة "بروكن هيل"، الواقعة في مناطقة نائية بولاية نيو ساوث ويلز، بأنها استوقفت الصبي على طريق رئيس صباح السبت بعد أن لاحظت أن ممتص الصدمات الخاص بسيارته متدلٍ على الأرض.

وقال الصبي لرجال الشرطة إنه بدأ رحلته من بلدة "كندال" في "نيو ساوث ويلز"، وتقع على الساحل الشرقي لأستراليا وتبعد 1300 كيلومتر عن الموقع الذي تم فيه توقيف الصبي. وأعلن الصبي أنه كان يهدف للسير بمركبته إلى بيرث، وهو ما يتطلب قطع مسافة 2800 كيلومتر أخرى.

وألقي القبض على الصبي وجرى تسليمه لمركز الشرطة، دون تقديم مزيد من المعلومات عن هوية الطفل أو الإجراءات التي سيجري اتخاذها بعد ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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