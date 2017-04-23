شاهد: عروض راقصة لآلاف الطيور المهاجرة

شهدت مدينة تيانين في شمال الصين عروضا راقصة لعشرات الآلاف من الطيور المهاجرة خلال توقفها في المدينة.

وقال أحد المتطوعين في حماية الطيور المهاجرة في المدينة إن تحسن الأوضاع البيئية في المدينة خلال السنوات الماضية زاد من عدد الطيور المهاجرة التي تتوقف في المدينة خلال رحلتها من أستراليا إلى روسيا.

وأشار إلى أن أكثر من 30 نوعا من الطيور أصبحت تتوقف في المدينة خلال موسم الهجرة إلى الشمال.

وتبدأ الطيور في الوصول إلى المدينة في شهر فبراير/ شباط وتبقى بها خلال شهر مارس/ آذار وتبدأ في مغادرتها مع حلول شهر أبريل/ نيسان، الذي تكمل خلاله مغادرة المدينة تماما.