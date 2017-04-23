شاهد: سباق بالجرارات بين مزارعين في تايلند

شارك مزارعون من عدة أقاليم في وسط تايلند (الأحد) في سباق يخوضونه سنويا بجرارات زراعية مُعدلة قبل بدء موسم الزراعة.

ويتسابق في كل جولة اثنان من المزارعين على متن جرارين لزراعة الأرز قبل إعلان أسماء الفائزين في نهاية السباق.

ويري بعض المزارعين أن هذا السباق يمثل تحديا كبيرا ويحتاج لمهارات خاصة من السائقين بسبب إجرائه على مضمار موحل تغمره المياه.

وقال مزارع يدعى تاواشاي شانبراسيت (33 عاما) "أثناء الزراعة إذا خرجنا من مسارنا الذي نسير عليه نستطيع العودة مجددا إلى المنطقة التي فقدناها لكن خلال السباق يصعب ذلك".

وفي حقول الأرز في ريف تايلند يعتمد ملايين المزارعين في عملهم على جرارات متعددة الأغراض في كل أنشطتهم الزراعية.