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شاهد: حريق يأتي على منزل المغني الراحل الفيس بريسلي

23/4/2017

أتى حريق على منزل كان يملكه المغني الراحل ألفيس بريسلي في خمسينيات القرن الماضي بمدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المنزل كان يخضع لتجديدات ولم يكن مسكونا وقت الحريق الذي نشب بسبب ماس كهربائي.

وقالت إدارة الإطفاء إنها تمكنت من إخماد الحريق بعد عشرين دقيقة فقط من وصول عناصرها إلى المنزل.

ونشرت الصحيفة البريطانية مقطع فيديو لسيارات وقوات الإطفاء وهي تحيط بالمنزل.

ولم تعط الإدارة تقديرا رسميا لحجم الخسائر؛ لكنها أشارت إلى أن الحريق ألحق أضرارا كبيرة بالمنزل.

واشترى بريسلي المنزل عام 1956 وعاش هناك ما يزيد قليلا عن العام أثناء انطلاقه إلى عالم الشهرة والنجومية.

المصدر : ديلي ميل + وكالة الأنباء الألمانية
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