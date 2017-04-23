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شاهد: إحراق هندية لأنها لم تقدم سيارة دفع رباعي مهرا

23/4/2017

قالت وسائل إعلام هندية إن امرأة تعرضت للتعذيب والحرق حتى الموت بسبب عدم قيام والديها بتقديم سيارة دفع رباعي مهرا لأهل زوجها.

وبحسب تقارير إعلامية فقد علم الجيران بالجريمة يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان بعدما شاهدوا دخانا كثيفا يخرج من المنزل فأبلغوا الشرطة التي حضرت لتجد جثة المرأة متفحمة.

ووقعت الجريمة بمقاطعة سيتابور بولاية أوتار براديش شمال البلاد.

وقال مسؤول رفيع بالشرطة إن السلطات اعتقلت والد الزوج بينما بدأت عملية ملاحقة للزوج وأمه وثلاثة من أقاربه لاتهامهم بالمشاركة في الجريمة.

وبحسب وسائل إعلام صينية فقد قام المتهمون بتعذيب الزوجة كي تقدم سيارة دفع رباعي مهرا، رغم قيام والديها بتقديم سيارة صغيرة عند الزواج قبل ثلاث سنوات.

وتلقي هذه الحادثة بالضوء على تفشي العنف ضد النساء في الهند رغم تشديد القوانين في هذا الصدد بعد وفاة امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي في نيودلهي عام 2012.

ووفقا لإحصاءات المكتب الوطني لسجلا الجرائم في الهند فقد بلغت عدد حوادث العنف ضد المرأة العام الماضي 327 و394 حادثة، من بينها الاغتصاب والتحرش والاختطاف، وقع منها 35 ألفا و527 حادثة في ولاية أوتار براديش وحدها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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