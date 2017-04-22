شاهد: مقتل 20 في تصادم حافلة مدرسة بشاحنة

قالت هيئة الطوارئ في جنوب أفريقيا (الجمعة) إن 19 تلميذا وسائقا قتلوا عندما اصطدمت حافلة صغيرة كانوا يستقلونها بشاحنة ثم انفجرت وتحولت إلى كرة من اللهب شمالي العاصمة بريتوريا.

وقال راسل ميرينغ المتحدث باسم الهيئة إن الحافلة الصغيرة كانت تنقل التلاميذ من المدرسة عندما اصطدمت بشاحنة بين بلدتي فيرينا وبرونكورستريت شمال شرق العاصمة بريتوريا.

وأضاف إن عددا آخر من الأطفال أصيبوا في الحادث موضحا أن الأطفال القتلى احتجزوا داخل الحافلة التي تفحمت وانقلبت على جانبها.

وقالت الشرطة إن سبب الحادث لم يتضح بعد.

وأوضح جيرالد سيديبي المتحدث باس شرطة برونكورستريت أن "الحافلة الصغيرة كانت تنقل التلاميذ من المدرسة حين اصطدمت بالشاحنة فاشتعلت فيها النيران".

وأشار إلى أن سائق الحافلة لقي حتفه في حين نجا سائق الشاحنة.

ولدى جنوب أفريقيا سجل سيء للغاية في مجال الأمان على الطرق على الرغم من كونها الاقتصاد الأكثر تقدما في أفريقيا مع وجود شبكة طرق حديثة.

وقال مسؤولون في قطاع النقل (الجمعة) إن عدد قتلى الحوادث المرورية خلال عطلة عيد القيامة ارتفع هذا العام إلى 235 مقابل 156 قتيلا في العام الماضي.