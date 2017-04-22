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شاهد: سيارة أجرة ألمانية طائرة رخيصة واقتصادية

22/4/2017

أعلنت شركة بافارية البدء في تطوير "سيارة أجرة طائرة" تضم خمسة مقاعد بعد إجراء رحلات تجريبية ناجحة فوق ألمانيا لنسخة أصغر من الطائرة الكهربائية.

وقالت شركة (ليليوم)، ومقرها ميونيخ والتي تحظى بدعم مستثمرين بينهم نيكلاس زينستورم المشارك في تأسيس موقع (سكايب) إن الطائرة المزمعة التي سيكون بوسعها الإقلاع والهبوط عموديا، يمكن أن تستخدم

في خدمات سيارات الأجرة الطائرة.

وقالت الشركة إنها خلال اختبارات للطيران أجرت تجارب على نموذج أولي بمقعدين من هذه الطائرة تضمنت تحولا في الجو من وضع التحليق مثل الطائرة بدون طيار إلى وضع طائرة محمولة بجناحين مثل الطائرة التقليدية.

ومن بين المنافسين المحتملين لشركة ليليوم، شركات أكبر كثيرا مثل (إيرباص )التي تصنع طائرات الركاب التجارية والطائرات الهليكوبتر والتي تهدف إلى اختبار نموذج لسيارة طائرة ذاتية القيادة بمقعد واحد في وقت لاحق من عام 2017.

وقالت ليليوم إن طائرتها التي تطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة هي الطائرة الكهربائية الوحيدة القادرة على الإقلاع عموديا والطيران بمحرك نفاث.

وأضافت أن الطائرة، التي يمكن مقارنة استهلاكها للطاقة لكل كيلومتر بسيارة كهربائية، يمكنها أن توفر رحلات للركاب بأسعار تقارن بسيارات الأجرة العادية لكن بسرعة أكبر بخمس مرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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