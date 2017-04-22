شاهد: امرأة تجهش بالبكاء وسط مشاجرة على متن طائرة أمريكية

اعتذرت شركة أمريكان إيرلاينز للطيران اليوم السبت لراكبة وأوقفت أحد موظفيها عن العمل بعد تسجيل فيديو أوضح مشاجرة على متن إحدى طائرات الشركة

بين أفراد الطاقم وعدد من الركاب وامرأة تبكي وهي تحمل طفلا في أحدث واقعة محرجة لشركة طيران أمريكية بشأن طريقة معاملة الركاب.

وقال أحد مستخدمي فيسبوك ويدعى سورين أديانثايا في تدوينة أرفق بها تسجيل الفيديو أمس (الجمعة) إن موظف الشركة انتزع عربة أطفال من المرأة وضربها بها وكاد أن يصيب أيضا طفلها.

وقبل أقل من أسبوعين كان طبيب يدعى ديفيد داو (69 عاما) نُقل إلى المستشفى بعد أن أنزلته شرطة الطيران في شيكاجو عنوة من طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز مما أثار غضبا واسع النطاق وسبب حرجا بالغا للعلاقات العامة في الشركة.

وقالت ليزلي سكوت المتحدثة باسم شركة أمريكان إيرلاينز إن الشرطة تحقق في واقعة يوم الجمعة التي حدثت على متن الرحلة 591 المتجهة من سان فرانسيسكو إلى دالاس قبل إقلاع الطائرة.

وقالت سكوت إن الواقعة بدأت بخلاف حول ما إذا كان يحق للمرأة جلب عربة الأطفال معها إلى الطائرة.

وفي تسجيل الفيديو الذي بثه أديانثايا تسنى سماع المرأة التي تحمل الطفل وهي تطلب من المضيفين أن يحضروا لها عربة الأطفال وبعد ذلك توجه راكب إلى مقدمة الطائرة وطلب من طاقمها اسم الموظف الذي أخذ عربة الأطفال قبل أن يعود إلى مقعده.

وبعد دقائق صعد موظف آخر من الشركة قالت سكوت إنه مضيف إلى الطائرة وواجه الراكب.

وبعد ذلك حدثت مواجهة بين الاثنين في ممر الطائرة وتسنى سماع المضيف وهو يهدد الراكب بالضرب. وفي نهاية الأمر عاد الراكب إلى مقعده ونزل المضيف من الطائرة.

وقالت أمريكان إيرلاينز في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "نشعر بأسف بالغ للألم الذي سببناه لهذه الراكبة وأسرتها وللركاب الآخرين الذين تأثروا بالواقعة."

وأضافت أن الراكبة اختارت استقلال رحلة أخرى هي وأسرتها ورفعت تذاكرهم إلى الدرجة الأولى لاستكمال رحلتهم.