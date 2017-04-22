دراسة: صعود وهبوط الدرج يكسب اليقظة والنشاط أكثر من القهوة

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن صعود وهبوط الدرج لمدة 10 دقائق صباحًا، يكسب الشخص يقظة ونشاطًا، أفضل من تناول فنجان من القهوة الغنية بمنبه الكافيين.

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة جورجيا البحثية الأمريكية، ونشروا نتائجها السبت ، 18 طالبًا جامعيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا.

وقال المشاركون، إنهم كانوا يعانون من قلة النوم، أي أنهم ينامون أقل من 6.5 ساعة يوميا، ويلجأون للمنبهات للشعور باليقظة والتنبه.

وقد طلب من المشاركين الخضوع لاختبارات لتقييم الذاكرة والانتباه، ورد الفعل، ودوافع العمل، والمزاج.

وقبل إجراء الاختبارات تناول نصف المشاركين كبسولة تحتوي على 50 ملليجرام من الكافيين، فيما تناول النصف الآخر دواء وهميا.

وفي يوم آخر أجرى المشاركون الاختبارات بعد أن ساروا صعودا وهبوطا على الدرج بشكل منتظم لمدة 10 دقائق.

وقد أفاد المشاركون بأنهم كانوا أكثر يقظة وطاقة لديهم حافز أكبر للعمل بعد صعود وهبوط الدرج، مقارنة بحالتهم عقب تناول الكافيين.

وقال أستاذ علم الحركة في جامعة جورجيا، اتريك أوكونور، أحد المشاركين في الدراسة، إنه جرى قياس تأثير الكافيين على الجسم في الصباح ولم يكن له أي دور في منح الجسم أي طاقة ملحوظة، لكن مع بعض التمرينات على الدرج كان الأمر أكثر فاعلية.

وأوضح أن الدراسة هدفت إلى محاكاة العقبات التي تواجه الإنسان في بيئة مكتبية، حيث يقضي الموظفون ساعات طويلة من الجلوس ويحدقون في شاشات الكمبيوتر، وليس لديهم الوقت لفترة أطول من التمارين الرياضية خلال النهار.

واستطرد أوكونور: "بحثنا عن أفضل الوسائل التي تمنح موظفي المكاتب، أكبر قدر من النشاط الصباحي في أقل وقت ممكن وبأسرع وقت، لأنهم غير قادرين على الذهاب للصالات الرياضية، فتوصلنا إلى أن استخدام الدرج بدلاً من المصعد ناجع في هذه الحالة".

وتنصح منظمة الصحة العالمية، الأطفال والشباب بممارسة الرياضة لمدة ساعة على الأقل يوميًا، بالإضافة إلى تخصيص الجزء الأكبر من النشاط البدني اليومي للألعاب التي يتم ممارستها في الهواء الطلق.

وأوضحت المنظمة، أن ممارسة النشاط البدني تساعد الشباب على نمو العظام والعضلات والمفاصل والقلب والرئتين بطريقة صحية، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مثالي للجسم.