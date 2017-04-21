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ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها الحادي والتسعين

الملكة إليزابيث الثانية - أرشيفية
الملكة إليزابيث الثانية - أرشيفية
21/4/2017

احتفلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، أكبر ملوك العالم وأطولهم جلوسا على العرش، بعيد ميلادها الحادي والتسعين في حفل بسيط كالمعتاد اليوم (الجمعة).

وستطلق المدفعية في متنزه هايد بارك وبرج لندن احتفالا بالمناسبة رغم أن الملكة نفسها، التي عادة ما تقضي عيد ميلادها في أجواء خصوصية، ليست لديها ارتباطات رسمية.

وولدت الملكة إليزابيث يوم 21 من أبريل/نيسان عام 1926 في شارع بروتون بلندن عندما كان كالفين كوليدج رئيسا للولايات المتحدة وعندما سيطر جوزيف ستالين على الاتحاد السوفيتي. وأصبحت ملكة عام 1952 في سن الخامسة والعشرين.

ورغم سنها لا تزال إليزابيث تؤدي واجباتها الرسمية رغم أنها قلصتها في السنوات الأخيرة وأوكلت بعضها لبعض أفراد عائلة وندسور.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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