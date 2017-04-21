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شاهد: سيارة تتحول إلى وضع الطيران في ثلاث دقائق

21/4/2017

أزاحت شركة مقرها سلوفاكيا الستار عن التصميم التجاري لعربة طائرة يتجاوز سعرها مليون دولار معلنة بدء تلقي طلبات شراء السيارة على أن يبدأ التسليم بحلول عام2020.

وقالت شركة إيروموبيل إن سيارتها (إيروموبيل الطائرة) التي تشبه الدمعة والتي عرضتها في معرض توب ماركيز موناكو، تتحول إلى وضع الطيران في أقل من ثلاث دقائق مشيرة إلى إمكانية طي جناحي السيارة أثناء وضع القيادة على الطرق وبسطهما إن أريد بها الطيران.

وشركة إيروموبيل واحدة من عدة شركات تعكف على تطوير عربات طائرة. وهي تهدف لإنتاج 500 سيارة من أول منتجاتها المتاحة للبيع بسعر بين 1.2 و1.5 مليون يورو (بين 1.29 و1.61 مليون دولار).

وقال ستيفان فادوتش رئيس قطاع الاتصالات في إيروموبيل إن السيارة تحتاج إلى مدرج لتتمكن من الطيران أو مكان آخر للإقلاع كما يتعين على مالكيها أن تكون لديهم رخصة للقيادة والطيران.

وتدرس حكومات بالفعل كيفية تنظيم عمل الطائرات من دون طيار والسيارات ذاتية القيادة في حين تعمل شركات للسيارات والطيران على تطوير برمجيات والتخطيط الحضري لضمان سير هذه المركبات في مسارات وممرات أمنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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