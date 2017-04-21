شاهد: بحار شجاع يغامر بحياته لإنقاذ حوت

غامر بحار شجاع بحياته لإنقاذ حوت علق في شباك صيد، وقفز من سفينة شحن من ارتفاع 40 قدما في المياه.

ويظهر الفيديو الذي جرى التقاطه قبل يومين بحارا من طاقم سفينة "الشيخ المقراني" يقفز في المياه لإنقاذ الحوت الضخم العالق في الشباك.

وسبح البحار الشجاع تجاه الحوت وأبعد أنفه عن شبكة الصيد، ثم استخدم سكينا لقطع الشباك المتصلة بذيل الحوت وجسده.

وتعالت صيحات التشجيع والفرح من على متن سفينة الشحن مع كل محاولة لتخليص الحوت من الشباك.

وحظي الفيديو بتعليقات كثيرة منذ نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وامتدح نشطاء اهتمام طاقم السفينة ومغامرة البحار بنفسه لإنقاذ الحوت الضخم.