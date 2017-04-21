شاهد: المصرية إيمان.. ‏أثقل امرأة في العالم تفقد نصف وزنها

قال طبيب هندي إن المصرية إيمان عبد العاطي، المعروفة بأنها أثقل امرأة في العالم، خسرت نحو نصف وزنها بعدما خضعت لجراحة لإنقاص الوزن في الهند.

وقال الطبيب الهندي البارز مفضل لاكداوالا، والمتخصص في جراحات السمنة، إن إيمان، التي كانت تزن نحو 500 كيلوغرام، فقدت 242 كيلوغراما منذ جاءت إلى الهند في فبراير/شباط.

وخضعت إيمان (36 عاما) لجراحة لإنقاص الوزن في 7 من مارس/آذار، قام خلالها الأطباء بتصغير حجم معدتها بنسبة 75%.

وقال الطبيب لاكداوالا (الجمعة) إن مؤشرات إيمان الحيوية قد تحسنت منذ الجراحة، وإن مستويات عمل القلب والكليتين والرئتين جميعا تحت السيطرة.

وأضاف لاكداوالا أن إيمان تستطيع أن تخسر نحو 200 كيلوغرام أخرى خلال ستة أشهر مع استمرار علاجها.

وكانت إيمان قد خضعت لنظام غذائي لإمدادها بالروتين السائل لضمان خسارة الماء من جسدها، وهو ما ساعد في إنقاص نحو 100 كيلوغرام من وزنها.

ويتابع حالة إيمان فريق طبي كبير بعد نقلها إلى مدينة مومباي الهندية لتلقي العلاج من سمنتها المفرطة وبعض الأمراض الأخرى التي تسببت فيها السمنة.