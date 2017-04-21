البث الحي
منوعات

شاهد: المصرية إيمان.. ‏أثقل امرأة في العالم تفقد نصف وزنها

21/4/2017

قال طبيب هندي إن المصرية إيمان عبد العاطي، المعروفة بأنها أثقل امرأة في العالم، خسرت نحو نصف وزنها بعدما خضعت لجراحة لإنقاص الوزن في الهند.

وقال الطبيب الهندي البارز مفضل لاكداوالا، والمتخصص في جراحات السمنة، إن إيمان، التي كانت تزن نحو 500 كيلوغرام، فقدت 242 كيلوغراما منذ جاءت إلى الهند في فبراير/شباط.

وخضعت إيمان (36 عاما) لجراحة لإنقاص الوزن في 7 من مارس/آذار، قام خلالها الأطباء بتصغير حجم معدتها بنسبة 75%.

وقال الطبيب لاكداوالا (الجمعة) إن مؤشرات إيمان الحيوية قد تحسنت منذ الجراحة، وإن مستويات عمل القلب والكليتين والرئتين جميعا تحت السيطرة.

وأضاف لاكداوالا أن إيمان تستطيع أن تخسر نحو 200 كيلوغرام أخرى خلال ستة أشهر مع استمرار علاجها.

وكانت إيمان قد خضعت لنظام غذائي لإمدادها بالروتين السائل لضمان خسارة الماء من جسدها، وهو ما ساعد في إنقاص نحو 100 كيلوغرام من وزنها.

ويتابع حالة إيمان فريق طبي كبير بعد نقلها إلى مدينة مومباي الهندية لتلقي العلاج من سمنتها المفرطة وبعض الأمراض الأخرى التي تسببت فيها السمنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)