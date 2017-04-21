شاهد: الشرطة تطارد رجلا حاول اغتصاب امرأة في لندن

أظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها الشرطة البريطانية اعتقال رجل هاجم امرأة في إحدى الحدائق.

وقضت المحكمة (الخميس) بسجن "جاكوب كوالكزيك" ست سنوات لمحاولته اغتصاب امرأة في منطقة إيلنغ غربي لندن.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا المتهم،41 عاما، يخرج من منطقة بها أشجار ويحمله على كتفه امرأة تتعالى شهقاتها في الساعة الواحدة صباحا في 12 من فبراير/نيسان الماضي، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.

وأظهرت لقطات مأخوذة من كاميرا مثبتة على جسد عناصر شرطة لحظة مواجهتهم للمتهم.

وتظهر اللقطات أيضا حديث المتهم الهادئ مع الشرطة، إلا أنه دفع الأصفاد ولاذ بالفرار عندما حاولوا اعتقاله.