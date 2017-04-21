شاهد: إسرائيليون يتظاهرون أمام الكنيست للمطالبة بتقنين الماريغوانا

احتشد إسرائيليون خارج الكنيست (الخميس) في إطار عطلة سنوية، غير رسمية، للقنب الهندي يطلق عليها 20/4.

وتجمع عشاق الماريغوانا ودخنوها بحرية بعد أن أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لإلغاء تجريم تعاطيها الشهر الماضي.

ولا يزال بيع الماريغوانا وزراعتها ضمن الجرائم الجنائية في إسرائيل.

وتعاطي الماريغوانا منتشر إلى حد ما في إسرائيل.

ويقول مكتب الأمم المتحدة للعقاقير والجريمة إن حوالي 9% من الإسرائيليين يتعاطون الماريغوانا.

لكن بعض الخبراء الإسرائيليين يعتقدون أن العدد أكبر من ذلك.

وحصل 25 ألف شخص على رخصة لتعاطي العقار لأغراض طبية في إسرائيل، التي تعد من الدول الرائدة في العالم في مجال أبحاث استخدام الماريغوانا لأغراض طبية.