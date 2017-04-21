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دراسة: شرب المشروبات الغازية يوميًا يسرّع شيخوخة الدماغ

21/4/2017

حذّرت دراسة أمريكية حديثة من أن شرب عبوة واحدة يوميًا من المشروبات الغازية، بما فيها منخفضة السعرات الحرارية، تسرع شيخوخة الدماغ، ويرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة بوسطن، ونشروا نتائجها (الجمعة) في دورية "Alzheimer’s & Dementia" العلمية، التي تصدرها الجمعية الأمريكية لمرض الألزهايمر.

ولاكتشاف خطورة المشروبات الغازية على الدماغ، تابع فريق البحث حالة 4 آلاف شخص، تزيد أعمارهم عن 45 عاما.

وخلال فترة المتابعة التي استمرت 7 سنوات، رصد الباحثون العادات الغذائية للمشاركين، بما في ذلك المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر.

ووجدوا أن شرب ما لا يقل عن علبة واحدة يومياً من المشروبات الغازية المحلاة أو منخفضة السعرات الحرارية (الدايت) يزيد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف بمعدل ثلاثة أضعاف، مقارنة بالأشخاص ممن يستهلكون علبة من تلك المشروبات مرة واحدة أسبوعيًا.

وعن السب في ذلك، قال الباحثون إن السكر الزائد، وخاصة الفركتوز الموجود في المشروبات الغازية، قد يضر الدماغ.

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات السكرية والغازية بشكل منتظم أكثر عرضة لضعف الذاكرة، وصغر حجم الدماغ، خاصة في منطقة الحصين المسؤولة عن التعلم والذاكرة.

وكانت دراسات سابقة أثبتت أن تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر بانتظام يمكن أن يؤدي إلى إصابة الخلايا المناعية بالشيخوخة المبكرة، وترك الجسم عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، بطريقة مشابهة لآثار التدخين.

وأضافت أن تناول كوبين من المشروبات الغازية يوميًا، يمكن أن يضاعفا خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حتى لو كانت من نوع "الدايت".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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