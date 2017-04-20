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هذه أجمل امرأة في العالم للمرة الخامسة

جوليا روبرتس
جوليا روبرتس
20/4/2017

اختارت مجلة بيبول اليوم الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس لتكون "أجمل امرأة" في العالم للمرة الخامسة وهو رقم قياسي في حين قالت الممثلة إنها تعتقد أن أفضل سنوات عمرها لم تأت بعد.

ونالت روبرتس (49 عاما) اللقب أول مرة عام 1991 بعد عام من صعود نجمها في الفيلم الرومانسي الكوميدي (بريتي وومان). وانتزعت اللقب مرة أخرى في أعوام 2000 و 2005 و 2010.

وقالت روبرتس للمجلة "أشعر بسعادة غامرة. أعتقد أنني في مرحلة التألق."

والممثلة التي فازت بجائزة الأوسكار في 2001 عن دورها في فيلم (إيرين بروكوفيتش) متزوجة من المصور السينمائي داني مودر منذ 14 عاما وأنجبا ثلاثة أطفال.

وكانت نجمة مسلسل (فريندز) جنيفر أنيستون هي حاملة اللقب العام الماضي.

المصدر : رويترز
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