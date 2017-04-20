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شاهد: بيض فنان فرنسي يفقس 4 كتاكيت!

20/4/2017

فقس الفنان الفرنسي إبراهام بوينشيفال الأربعاء 4 كتاكيت بعد أن احتضنهم لمدة ثلاثة أسابيع في حديقة وسط متحف قصر الفن المعاصر بباريس.

وقد بدأ الفنان الفرنسي حضن البيض في 29 مارس / آذار وتوقع أنه سيأخذه ما بين 21 إلى 26 يوما لفقس الكتاكيت من الجلوس على بيض الدجاج، ففقس الفرخ الأول في وقت متأخر من يوم الأربعاء في وقت تم فيه إغلاق المتحف للجمهور.

ويختص الفنان، البالغ من العمر 44 عاما، بفن الأداء، وأمضى سابقا أسبوعين داخل نحت لدب وأسبوع آخر داخل صخرة، أمّا في هذه التجربة الأخيرة فإن بوانشيفال يجلس على كرسي مع البيض في حاوية ثابتة تحت المقعد.

وقد تمكن الفنان الفرنسي من الحفاظ على حرارة جسمه عالية خلال حضنه البيض، من خلال البقاء ملفوفا في بطانية سميكة ومعزولة صممت من قبل فنانة كورية، وللحفاظ على درجة الحرارة المناسبة مباشرة على البيض ولرفع درجة حرارة جسمه كان بوانشيفال يأكل بعض الأطعمة مثل الزنجبيل.

وكان يُسمح له بالوقوف وترك مكانه على البيض لمدة لا تزيد على 30 دقيقة يوميا لتناول الوجبات التي تقدم إليه، ولقضاء حاجاته الطبيعية كان بوانشيفال يستخدم  صندوقا خاصا وضع بقربه داخل الحاوية.

وبمجرد أن تفقس الكتاكيت، فإنها تبقى لفترة في نفس الحاوية الدافئة مثل البيض غير المفقوسة، ويتم نقلها لاحقا إلى مربع مفتوح على الأرض.
يقول بوانشيفال إنه يسعى لاستكشاف مفاهيم متفاوتة من الوقت لمختلف الأنواع والكائنات الطبيعية في أدائه ويضيف قائلا "إن أفضل طريقة لفهم الأشياء ليست من مسافة بل عن طريق الولوج إلى عالمها الخاص".

وقد قضى بوانشيفال، الشهر الماضي، أسبوعا في فتحة على مقاس جسده داخل صخرة في متحف الفن المعاصر بباريس أيضا، حيث كان يتغذى على فاكهة مطهوة وحساء وأطعمة مهروسة.

وقبل ذلك، أمضى بوانشيفال أسبوعين داخل نحت مجوف لدب في متحف بباريس عام 2014 تناول خلالهما الديدان والخنافس ليحاكي النظام الغذائي للدببة.

وقد أثارت التجربة الأخيرة للفنان الفرنسي – تجربة حضن البيض- اهتمام الزوار ، فكان بعضهم يتابع الفنان  من خلال المشاهدة الحية على يوتيوب المتحف.

وسيخرج الفنان من الحاوية بعد أن يفقس كل البيض الذي بحوزته ، في حين يتم نقل الكتاكيت إلى مزرعة محلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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