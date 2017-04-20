إقالة مذيع شهير بسبب تحرشاته الجنسية

أعلنت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن إقالة مقدمها التلفزيوني الشهير بيل أوريلي بعد فضيحة تحرشاته الجنسية بعدد من العاملات في القناة.

جاء ذلك في بيان لشركة توينتي فرست سينشري فوكس، وهي الشركة الأم لفوكس نيوز.

ويأتي قرار الإقالة بعد أن كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن المقدم الشهير توصل لتسويات مالية بملايين الدولارات مع سيدات مقابل التكتم على وقائع تحرش جنسي بهنّ خلال السنوات الماضية.

وتعد هذه الإقالة ضربة لأوريلي الذي تربع على عرش تقديم البرامج الحوارية الأمريكية خلال العقدين الماضيين.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد دخل على خط هذه القضية عندما أعرب عن دعمه لمقدم فوكس نيوز الشهير الذي يعتبر صديقا مقربا منه، ووصفه بأنه "شخص جيد" نافيا أن يكون قد قام بأي عمل "خاطئ".

وقالت الشبكة إن أوريلي لن يعود لتقديم برنامج "وريلى فاكتور" أحد أكثر البرامج شعبية بالتلفزيون الأمريكي، وإنه "بعد مراجعة دقيقة للادعاءات، اتفقت الشركة وبيل أوريلي على عدم عودة الأخير إلى قناة فوكس نيوز".