البث الحي
منوعات

إقالة مذيع شهير بسبب تحرشاته الجنسية

بيل أوريلي، مذيع فوكس نيوز المقال
بيل أوريلي، مذيع فوكس نيوز المقال
20/4/2017

أعلنت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن إقالة مقدمها التلفزيوني الشهير بيل أوريلي بعد فضيحة تحرشاته الجنسية بعدد من العاملات في القناة.

جاء ذلك في بيان لشركة توينتي فرست سينشري فوكس، وهي الشركة الأم لفوكس نيوز.

ويأتي قرار الإقالة بعد أن كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن المقدم الشهير توصل لتسويات مالية بملايين الدولارات مع سيدات مقابل التكتم على وقائع تحرش جنسي بهنّ خلال السنوات الماضية.

وتعد هذه الإقالة ضربة لأوريلي الذي تربع على عرش تقديم البرامج الحوارية الأمريكية خلال العقدين الماضيين.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد دخل على خط هذه القضية عندما أعرب عن دعمه لمقدم فوكس نيوز الشهير الذي يعتبر صديقا مقربا منه، ووصفه بأنه "شخص جيد" نافيا أن يكون قد قام بأي عمل "خاطئ".

وقالت الشبكة إن أوريلي لن يعود لتقديم برنامج "وريلى فاكتور" أحد أكثر البرامج شعبية بالتلفزيون الأمريكي، وإنه "بعد مراجعة دقيقة للادعاءات، اتفقت الشركة وبيل أوريلي على عدم عودة الأخير إلى قناة فوكس نيوز".

المصدر : وكالات
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)