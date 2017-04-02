مذيع شهير يدفع 13 مليون دولار لنساء اتهمنه بالتحرش

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن بيل أوريلي مقدم البرامج الشهير بقناة فوكس نيوز التلفزيونية والشركة التي يعمل بها سيدفعان في المجمل نحو 13 مليون دولار لخمس سيدات

لتسوية طلبات تعويض بشأن تعرضهن للتحرش الجنسي ولسلوك غير ملائم. وقال أوريلي في بيان إنه تم استهدافه بشكل غير عادل بسبب شهرته.

وأضاف "خلال عملي منذ أكثر من 20 عاما في قناة فوكس نيوز لم يقدم أحد على الإطلاق شكوى ضدي في إدارة الموارد البشرية، أنهيت أي جدال لإنقاذ أولادي".

وامتنعت فوكس نيوز عن التعليق.

وقالت شركة توينتي فرست سينشري فوكس وهي الشركة الأم لفوكس نيوز في بيان إنه "على الرغم من نفيه أحقية طلبات التعويض تلك فقد حل السيد أوريلي تلك الأمور التي اعتبرها مسؤوليته الشخصية".

وأضافت "السيد أوريلي ملتزم تماما بدعم جهودنا لتحسين المناخ لجميع موظفينا في فوكس نيوز."

وقالت "نيويورك تايمز" إن النساء الخمس اللائي حصلن على التسويات إما كن يعملن لحساب أوريلي أو ظهرن ضمن ضيوف برنامجه.