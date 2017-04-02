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فيسبوك يقدم وسيلة جديدة لجمع المال من الأصدقاء

فيسبوك تحذف تدوينات مرتبطة بوكالة روسية لتوجيه الرأي العام
فيسبوك تحذف تدوينات مرتبطة بوكالة روسية لتوجيه الرأي العام
2/4/2017

طور موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وسيلة جديدة تتيح للمستخدم طلب المساعدة المالية من أصدقائه لمواجهة التزامات مثل مصروفات الدراسة والنفقات الطارئة.

وكشف الموقع  الشهير عن الأداة الجديدة، التي تتيح للمستخدم إعداد "صندوق شخصي لجمع التبرعات" ودعوة الأصدقاء للمساهمة فيه.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن فكرة الأداة الجديدة هي السماح للمستخدم بجمع الأموال من أصدقائه سواء لنفسه أو لأي شخص آخر يعرفه. وحتى الآن، فإن الخاصية الجديدة تتيح طلب المال لتمويل 6 فئات مختلفة من الاحتياجات وهي التعليم والعلاج وعلاج  الحيوانات الأليفة والعمليات البيطرية والإغاثة أثناء الأزمات مثل الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة الشخصية مثل سرقة السيارة أو تكاليف الجنازات.

في الوقت نفسه فإن "فيسبوك" سيقوم بفحص سبب الدعوة لجمع التبرع قبل السماح للمستخدم بإنشاء "صندوق التبرعات"  وهو ما يستغرق حوالي 24 ساعة.

ولم يكشف موقع "فيسبوك" عن الكثير من التفاصيل عن الخدمة الجديدة، في حين قالت "ناعومي غلايت" نائب رئيس "فريق العمل الخيري الاجتماعي في "فيسبوك" إن الشركة ترغب أن تتم العملية بشكل آلي بصورة أكبر فيما بعد.

وذكر موقع "سي نت" إن الأداة الجديدة تؤكد رغبة "فيسبوك" في أن تكون أكبر من مجرد مكان للتواصل الاجتماعي أو الدعاية السياسية. ويرغب موقع التواصل الاجتماعي أن يكون قناة لمساعدة حوالي ملياري مستخدم يستخدمونه.

وكان مارك تسوكربيرغ الرئيس التنفيذي للموقع  قد نشر في فبراير/شباط الماضي بيانا من حوالي 6000 كلمة حول مهمة "فيسبوك" حاليا وتأثير الموقع  الممكن على المجتمع. ويتضمن البيان استخدام "فيسبوك" في المساعدة لمنع الانتحار ومساعدة الناس في التواصل مع ممثلي الحكومة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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