شاهد: نساء باكستانيات يتحدين هيمنة الذكور بالدراجات

شهدت مدن باكستانية كبرى سباقات دراجات للنساء فقط بهدف تحدي هيمنة الذكور في البلاد حسب ما يقول منظمو السباقات.

وسباقات الدراجات هي واحدة من عدة أحداث نظمتها المجموعة خلال السنوات الأخيرة للترويج لمشاركة النساء في الأحداث العامة ومحاربة القيود التي تفرض على النساء في الأماكن العامة.

وقالت مهر بانو من مجموعة جيرلز أت داباس التي نظمت السباقات إن مجموعة من الرجال دفعوا سيدة في مدينة لاهور من على دراجتها عندما لم تستجب لصيحاتهم.

وتقول سيدات في باكستان إنهن يواجهن عقبات في العمل ولا يشعرن براحة في الأماكن العامة بسبب هيمنة الذكور.