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شاهد: معركة غريبة بين سمكة جمبري وتنين المياه

2/4/2017

نشر مكتب نوا الأمريكي للبحث والاستكشاف في المحيطات (OER) على يوتيوب، لقطات مميزة لمعركة شرسة بين سمكة جمبري كاريديان ونوع من أسماك تنين المياه.

ورصد المستكشفون تحت مياه المحيط الهادئ في محمية بحرية نائية، المعركة الشرسة بين سمكة الجمبري وسمكة التنين التي تعيش في المياه متوسطة العمق، وأثار السلوك المفترس لسمكة الجمبري إعجاب الباحثين.

ولوحظ أن الجمبري يمسك بالسمكة الأخرى ويطعنها وهي على قيد الحياة، ما أثار استغراب المستكشفين، إذ أن الجمبري معروف بكونه عامل النظافة الذي يخلص المياه من الملوثات وليس صيادًا.

وتساءل العلماء في حيرة "كيف تمكّن هذا الروبيان من التقاط السمكة والإمساك بها من الأساس؟ وبالتأكيد ليس شيئا تراه كل يوم"، في إشارة لسلوك نادر من الصعب تكراره.

يشار إلى أن مكتب نوا هو البرنامج الاتحادي الأول والوحيد في الولايات المتحدة المكرس لتوسيع فهم عالم المحيطات من خلال الاستكشاف المنهجي، والبحوث المستهدفة، واستخدام والتقدم التكنولوجيات تحت البحر.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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