شاهد| مذيعة مصرية : السيسي مرشح لعضوية مجلس شؤون العالم

قالت مذيعة مصرية إن تنامي الدور الروسي على الصعيد الدولي خلال الفترة الماضية، أدى إلى انتهاء النظام العالمي ثنائي القطبين، والتحول إلى نظام جديد وهو نظام مجلس إدارة شؤون العالم.

وأضافت أماني الخياط التي سبق وأن أثارت أزمة بسبب تصريحات مسيئة للمغرب في برنامجها بين السطور، المذاع على فضائية أون لايف، أن أعضاء مجلس إدارة شؤون العالم هم، :" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والمستشارة الألمانية ميركل ، ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك الصين، وإسرائيل"، مستطردة :" ثم يأتي الرجل الذي سيشكل مفاجأة للجميع وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إنه سيكون الرجل العربي المسلم المطروح على مائدة مجلس إدارة شؤون العالم"

ووصل السيسي بعد ظهر السبت إلى قاعدة أندرو العسكرية بواشنطن في مستهل زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من ترمب.