شاهد: لقطات نادرة لحيوان غريب يدفن بقرة

نشرت جامعة يوتا الأمريكية لقطات نادرة رصدها باحثون، لغرير بري يدفن ذبيحة بقرة بأكملها.

وبحسب وكالة يونايتد برس إنترناشيونال (UPI)، تعجب الباحثون حين رصدوا سلوك الغرير الأول من نوعه، والذي عادة يدفن ثدييات صغيرة الحجم مثله، إلا أن تلك هي المرة الأولى التي يدفن فيها هذا الكائن الصغير، حيوانًا بهذه الضخامة، إذ استمر في دفن البقرة خمسة أيام على التوالي.

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة " Western North American Naturalist" أن الفيديو تم التقاطه في جبال غراسي بولاية يوتا الأمريكية في يناير/كانون الثاني لعام 2016.

وذكر الباحثون أنهم يعرفون الكثير عن الغرير شكليًا ووراثيًا لكنهم يجهلون الكثير عنه من الناحية السلوكية، وفوجئوا بتصرفه الغريب حين اكتشفوا اختفاء جثة إحدى البقرات أثناء الدراسة,

وتوقع الباحثون أنه ربما يكون أسد الجبل أو أحد الذئاب قد سحب الذبيحة بعيدًا ولكن بعد مراجعة لقطات الفيديو التي وثقتها كاميراتهم اكتشفوا المفاجأة، وقالوا إن الغرير بتصرفه قد أعلن عن نفسه.

ويعمل الغرير على دفن الثدييات للحفاظ عليها طازجة لوقت لاحق في مخبأ يعتبره مخزن الغذاء الذي يمنع وصول الحيوانات المفترسة إليه، وفي العموم فإن ذبيحة البقر هي أكبر حيوان يمكن دفنه من قبل أحد الحيوانات.