شاهد: فيلة تساعد بعضها للنجاة من الغرق في الوحل

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية، لقطات مؤثرة لقطيع من الفيلة الآسيوية يساعد بعضها البعض بعد غرقها في حفرة موحلة كبيرة.

والتقط المقطع في محمية كيو سيما في مقاطعة موندولكيري بكمبوديا، وظهر فيه 11 فيلًا توجهت للحفرة من أجل الشرب والاستحمام لكن الأمور اتخذت منعطفًا سيئًا حيث غرقت في الوحل وظلت عالقة في الحفرة الطينية التي يبلغ عمقها 10 أقدام أي أكثر من 3 أمتار.

وناضلت الفيلة للخروج من الحفرة لاسيما حين بدأ الطين يجف، وظهرت وهي تحاول دفع واحد تلو الآخر للخروج من الوحل، وعندما أدرك القرويون الأمر هرعوا لإنقاذ الفيلة وتحريرها باستخدام غطاء نباتي وحبال لكنهم فشلوا فقاموا على الفور بإخطار إدارة البيئة.

وتمكنت جمعية الحفاظ على الحياة البرية من إنقاذ الفيلة بنجاح من فخ الموت المليء بالطين، وخرج قطيع الفيلة راكضًا قبالة الأدغال، وقال تان سيثا، وهو مستشار فني محلي في منظمة الصحة العالمية إن القطيع يتألف من 3 إناث بالغات و8 ذكور من مختلف الأعمار، بينهم ذكر ناضج.

وأضاف الدكتور روس سنكلير، مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن هذا مثال عظيم على كل التعاون والنجاح في كمبوديا لإنقاذ الحياة البرية.

يشار إلى أن الحفرة الموحلة كانت في الأصل نتيجة انفجار قنبلة خلال حرب فيتنام، وتم توسيعها من قبل المزارعين لتخزين المياه على مر السنين.