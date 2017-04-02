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منوعات|روسيا

شاهد: عراك شرس بين امرأتين في مرآب سيارات

2/4/2017

نشرت صحيفة ميرور البريطانية، لقطات صادمة لعراك شرس تخلله لكمات وشد شعر، بين امرأتين على مكان لوقوف السيارات.

وأظهر الفيديو الذي التقط في موقف للسيارات في بارنول بروسيا، شجارًا عنيفًا عندما بين سيدتين اختلفتا على مكان وقوف سيارتيهما، حيث حاصرت سائقة سيارة الأخرى بالوقوف أمامها.

وفي غضون ثوانِ عمَّ الغضب، وبدأت ذات الشعر الأشقر في إهانة السائقة من خلال نافذة سيارتها وحاولت فتح الباب المغلق، ولما فشلت بدأت تطرق على الزجاج وتركل السيارة وهي تصرخ بشراسة، لتنزل السائقة ذات الشعر الأسود وتبدأ المعركة.

وجذبت صاحبة الشعر الأشقر السيدة الأخرى من شعرها وحاولت غرس أظافرها في وجهها، فيا حاولت صاحبة الشعر الأسود خنق الأخرى، وظلتا تتبادلان الضرب والركل ليتدخل المارة وينهيان المعركة الغريبة، التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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