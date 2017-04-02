شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء

نشرت صحيفة ميترو البريطانية، لقطات مرعبة ظهر فيها شيف شهير تقطعت أصابع يده وهو يحاول إصلاح خلاط كهربائي لإعداد سلطة فواكه في برنامج على الهواء.

وظهر الشيف الأسكتلندي، غوردون رامزي، وهو من أشهر الطهاة في المملكة المتحدة، في برنامج "The Nightly Show" الكوميدي على قناة أي تي في البريطانية، والذي يقدمه المذيع الفكاهي فرانك سكينر.

وقرر الطباخ المعروف بـ"شيف المشاهير" أن يحتفل بعيد ميلاد فرانك، بعمل سلطة فواكه مميزة في الخلاط، ولم يتوقع أحد أن يقوم الشيف المعروف -بقساوة شخصيته وعبوس وجه بشكل دائم- بتلك المزحة المذهلة على الهواء مباشرة، ليصبح من أوائل من قدموا "كذبة أبريل".

وتظاهر رامزي أن الخلاط لا يعمل، وقرر أن يضع يده في الخلاط في محاولة لإصلاح سكين التقطيع، لكنه فوجئ بتشغيل الخلاط فجأة، ويُسمَع صراخه متألمًا وهو يسقط على الأرض ممسكًا بيده المطبقة والمغطاة بالدماء، بينما امتلأ الخلاط بلون الدم، ما أصاب الجمهور والمذيع بالصدمة والرعب.

وساعد البعض رامزي على النهوض، لكنه كان قد نجح في خداع الجميع، وقفز من مكانه يصيح بصوت عال موجهًا كلامه لمقدم البرنامج "لقد تمكنت منك"، وهو يفرد يده وأصابعه أمام الجميع.

واكتشف مئات الحاضرين أنهم جميعًا كانوا ضحايا لأحد مقالب رامزي المجنونة، ويصبح بذلك الكوميدي فرانك سكينز أول ضحايا كذبة أبريل، على يد الشيف الشهير.