شاهد: سلوك كلب تناول المخدرات بالخطأ

رصدت سيدة من مدينة غلاسكو بإسكتلندا، لقطات طريفة جدًا لسلوك كلبها بعدما تناول المخدرات بالخطأ أثناء تجوله في نزهة خارج المنزل.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميترو البريطانيتين، نشرت مالكة الكلب وتدعى " كلو أونيل" المقطع المضحك الذي غزا تويتر، وظهر فيه الكلب من فصيلة ويمارانر يدعى "غونار" ويبلغ من العمر سنة واحدة، وهو يترنح كما لو كان في حالة سكْر.

وظهر الكلب غير متزن وتهتز قدميه ويتخبط في الجدار ويبدو عليه النعاس، أثناء الانتظار على باب أحد الأطباء البيطريين، محدقًا بعينيه في المكان، وكان قد تناول لفافة من المخدرات بالخطأ ملقاة في الشارع.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعي المدى على شبكة الإنترنت، وانهالت مئات التعليقات الساخرة والتي قارنت بين حالة الإنسان والحيوان في مثل تلك الأحوال.