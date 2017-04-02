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شاهد: سائق غاضب يسحق سيارة فارهة

2/4/2017

لقن سائق غاضب لسيارة من نوع "جيب" درسا قاسيا لمالك سيارة فارهة من نوع "بي إم دبليو" لأنه اعتبر أنه صف سيارته بصورة خاطئة في مرآب.

ووثق سائق السيارة الجيب المعدلة عملية دفعه للسيارة الفارهة التي كانت تشغل مكان سيارتين في المرآب.

ويبدو أن سائق السيارة الجيب شعر بالانزعاج من شغل السيارة الفارهة لمكانين بصورة يبدو قائدها أنه فعلها متعمدا لتجنب أن يصف أحد آخر بجواره.

واستدار سائق السيارة الجيب وأخذ يدفع السيارة الفارهة عدة مرات ليضعها بصورة صحيحة في المكان المخصص للصف مخلفا انبعاجا قويا في الهيكل الخارجي للسيارة.

ولم يتسن للجزيرة مباشر التأكد من موقع الحدث أو تاريخ وقوعه.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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