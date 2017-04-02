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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: امرأة تقفز في خزان يحوي أفاعي وثعابين

2/4/2017

غامرت سيدة أمريكية لثوان معدودة حين قفزت في خزان مياه يحوي الأفاعي والثعابين في مدينة مورتون، بولاية ميسيسيبي جنوب الولايات المتحدة.

وبحسب قناة "Wdam 7" المحلية، وصحيفة ديلي ميل البريطانية, خاضت المرأة تجربة مرعبة لبضع ثوان بعدما قفزت في خزان المياه الذي تم ملؤه من قبل خبراء ثعابين عام 2016.

وبدأت المرأة تصرخ في توتر ورعب قبل أن تقفز في الحوض، ثم تخرج بسرعة البرق بمساعدة أحدهم حيث قام بجذبها للخارج وعلى ظهرها أحد الثعابين.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، محققاً أكثر من 4,3 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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