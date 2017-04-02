شاهد: امرأة تقفز في خزان يحوي أفاعي وثعابين

غامرت سيدة أمريكية لثوان معدودة حين قفزت في خزان مياه يحوي الأفاعي والثعابين في مدينة مورتون، بولاية ميسيسيبي جنوب الولايات المتحدة.

وبحسب قناة "Wdam 7" المحلية، وصحيفة ديلي ميل البريطانية, خاضت المرأة تجربة مرعبة لبضع ثوان بعدما قفزت في خزان المياه الذي تم ملؤه من قبل خبراء ثعابين عام 2016.

وبدأت المرأة تصرخ في توتر ورعب قبل أن تقفز في الحوض، ثم تخرج بسرعة البرق بمساعدة أحدهم حيث قام بجذبها للخارج وعلى ظهرها أحد الثعابين.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، محققاً أكثر من 4,3 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.