شاهد: اعتداء بالضرب على قاض داخل قفص الاتهام

حكمت محكمة جنايات السويس بمصر على قاض متهم في قضية معروفة إعلاميا بـ"قاضي الحشيش"، بالمؤبد ونصف مليون جنيه غرامة، وسجن متهمين آخرين 10 سنوات.

وكانت قوات الأمن فتشت سيارة القاضي في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي وعثرت على 71 كيلو من مخدر "الحشيش" داخل السيارة التي كان بها القاضي وصديقته وسائقه.

وفور النطق بالحكم بسجن السائق عشر سنوات اعتدى بالضرب على القاضي داخل القفص.

وكان المتهمون الثلاثة في البداية أنكروا معرفتهم بالمواد المخدرة، حيث وجه القاضي "المتهم" لسائقه الاتهام بأنه صاحب شحنة المواد المخدرة مستغلا حصانته القضائية.

من جهته، أنكر السائق ومرافقة القاضي معرفتهم بوجود المواد المخدرة في السيارة، وأن القاضي هو من يقوم بالاتجار بالمخدرات مستغلا وجودهم معه لرفع الشبهات عن نفسه.

وجاء في تحريات المباحث، أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم فيها القاضي بتوصيل المخدرات، وأن دوره مجرد موصل فقط، يحصل على مبلغ 20 ألف جنيه في التوصيلة الواحدة للمخدرات".