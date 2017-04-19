شاهد: نهاية مأساوية لعجوز حاول سائق مساعدتها

انتهت محاولة أحد السائقين لمساعدة سيدة عجوز في عبور الطريق بأن طرحها أرضا.

وأظهر مقطع فيديو السائق وهو يوقف سيارته لمساعدة السيدة العجوز في عبور الطريق، ولم ينتبه السائق لإشارات السيدة له بأن سيارته تتحرك ولم تتوقف تماما.

وحاول السائق إيقاف سيارته بدفعها بقدمه ولكن السيارة استمرت في التقدم، فترك السائق يد السيدة محاولا إيقاف تقدم السيارة مما تسبب في سقوطها أرضا.

ويظهر المقطع، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تجمع عدد من المارة لمساعدة السيدة على الوقوف مرة أخرى وتكملة طريقها.

وقالت الصحيفة إن السيدة لم تصب في الحادث الذي وقع في إستونيا في شهر فبراير/ شباط الماضي ولكن تم نشر الفيديو المتعلق به مؤخرا.