شاهد: مصير حطام المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية

هل تساءلت يوما عن مصير مئات الأقمار الاصطناعية والمعدات الفضائية التي تدور حول الأرض في مسارات مختلفة.

الإجابة عن هذا السؤال جاء ت في فيلم قصير لوكالة الفضاء الأوربية يتناول رحلة حطام المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية بعد انتهاء صلاحيتها.

ويستعرض الفيلم، وهو بعنوان "رحلة إلى الأرض "، نماذج لبعض المركبات والأقمار الاصطناعية التي تدور بالفعل حول الأرض ويلقي بالضوء على مصيرها.

وتقول الوكالة إن أكثر من 700 ألف قطعة حطام، يتجاوز طول الواحدة منها سنتيمترا واحدا، تدور حول كوكب الأرض مما يهدد سلامة الرحلات الفضائية.

ويوضح الفيلم أن بعض الأجهزة والأقمار الاصطناعية مصممة بحيث تتخذ مسارا يبعدها عن الأرض حتى لا تصطدم بها.